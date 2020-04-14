فاوتشى يوضح تعليقاته حول إمكانية تصرف أمريكا بشكل أسرع ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أنتوني فاوتشى العضو الرئيسي في فرقة عمل إدارة مكافحة الفيروسات التاجية التابعة لإدارة ترامب، إنه لم يقصد اقتراح أي شيء خلال مقابلته مع جيك تابر من شبكة سي إن إن، بأن الرئيس ترامب كان مخطئًا لعدم التدخل في جائحة الفيروسات التاجية في وقت أقرب.
وعندما سئل من أحد الصحفيين عن تلقي "صد" من ترامب بشأن التوصية بالتخفيف ، رد فاوتشى أنه لم يقصد استخدام هذه الكلمة لوصفها، وقال "كان هذا اختيارًا خاطئًا للكلمات. عندما يناقش الناس يقولون إن ذلك ربما يكون له تأثير ضار على هذا أو ذاك ، كان اختيارًا سيئًا للكلمات".
وكان فاوتشى يشير إلى التعليقات التي أدلى بها يوم الأحد حيث اقترح أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن ترد في وقت سابق من العام على جائحة فيروس كورونا الجديد.
وتعرضت معالجة ترامب الأولية للأزمة لتدقيق متزايد حيث تم الكشف عن أن المسئولين في الإدارة والصحة كانوا يدقون ناقوس الخطر لأسابيع قبل أن يتخذ ترامب إجراءات حاسمة مثل الدعوة إلى اتخاذ إجراءات إبعاد اجتماعي.
اعترض ترامب على أن إدارته كانت بطيئة في الاستجابة ودعا إلى إعادة فتح الاقتصاد بسرعة ، ربما بحلول بداية مايو ، على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة من أن القيام بذلك يمكن أن يخاطر بعودة الاقتصاد.
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