شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: يجوز إخراج زكاة العام المقبل وما يليه لدفع الظروف الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إنه يجوز التعجيل بزكاة الفطر، وهناك أمثلة عديدة بتقديم زكاة العام المقبل، والفتوى مستقرة على ذلك لأنه حدث فى عصر الرسول واستلف من عمه العباس زكاة السنتين، وبناء على التطبيق العملى في حياة الرسول في زمن الظروف الاستثنائية يجوز أن أعطى زكاتى عن العام المقبل والعام الذى يليه لدفع الظروف الاستثنائية.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أننا نحتاج فقه آخر يرتقى بالإنسان ليجتاز الأزمة، لأنها ليست أزمة مرضية ولكنها اقتصادية واجتماعية، كما نحتاج إلى عقل مدرك للواقع وتصور الواقع تصورا دقيقا لأبعاد ومآلات الواقع.

وأكد أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر وإعطائها بالمصارف الشرعية ومنها العمالة غير المنتظمة التي فقدت أعمالها ومن أجلت أعمالهم لفترة، حيث المورد الذى كان له لم يعد موجودا، ويجب أن نتكاتف بتقديم الزكاة لنجتاز هذه المرحلة، ونحن معه وكل ذلك جائز شرعا.

وأوضح مفتى الديار المصرية، أن هذه الأموال التي يعطيها الغنى نتيجة أنه لم يعتمر أو توسيع في المبادرة وأحب أن يشارك بجزء من المال أو المال كله، لدينا مؤسسات قوية ولها إحصاءات، كما أنه يجب تطبيق الأساليب العلمية في الإنفاق، ويجب الحث على وجود الإنفاق، ومن هذه المؤسسات صندوق تحيا مصر، معلقاً: "عشان تبقى واثق فلوسك رايحة فين".