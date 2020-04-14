شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول بوابة تعقيم إلكترونية بمستشفيات بنها الجامعية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة بنها، اليوم، عن قيام الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق إشارة تشغيل أول بوابة تعقيم إلكترونية فى المستشفيات الجامعية ببنها من تصنيع طلاب كلية الهندسة بجامعة بنها.

وكشف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، أن كليتي الهندسة ببنها وشبرا الخيمة ومركز الابتكار بدأوا فى تصميم غرف للتعقيم الذاتى بالموارد الذاتية للجامعة، مشيرا إلى أنه يجرى الآن إعداد تصميم خاص بهذه الغرف بالتعاون بين الجهات الـ 3 لتزويد مستشفيات بنها الجامعية بها فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال إن الغرف أو البوابات المبتكرة تقوم على رش الرذاذ المعقم للمترددين على المستشفيات من كافة المداخل والاستقبال لتطهير وتعقيم كل شخص يزور أو يتوجه للمستشفيات، موضحا أن النموذج الأولى لهذه الغرف من المتوقع تجريبه عمليا فى المستشفى غدا.

وأضاف "الجيزاوي"، فى تصريحات صحفية أن الغرف الجديدة تأتي في إطار جهود الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد لتوفير وسائل الحماية للمواطنين والمترددين على الجامعة، حيث من المقرر نشر هذه الغرف بمداخل ومخارج المستشفى لمنع العدوى وحماية المواطنين والأطباء وفرق التمريض والمتعاملين مع المستشفى.

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كما أوضح الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أعلن عن اطلاق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتوصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

مشيرا إلى مجالات المبادرة تتضمن التشخيص من خلال تطوير طرق جديدة للفحوص المختبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس وتطوير كواشف سريعة وأجهزة للتشخيص الإصابة والعدوى واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لرصد وتتبع المصابين والمخالطين وكذلك تقنيات العلاج من خلال تصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعى بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وتصميم أو تطوير أجهزة مبتكرة لقياس وتوليد الاكسجين

واشار الجيزاوى إلى أن المجالات تتضمن ايضا الوقاية من خلال تصميم أو تطوير كمامات بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وابتكار أو تطوير منسوجات طبية مضادة للميكروبات للعاملين فى مجال الرعاية الصحية وتصنيع أو تطوير معقمات ومطهرات لليدين والأسطح طبقا للمعايير العالمية وبطرق ابتكارية وتطوير اليات تعقيم وتطهير الأدوات والأجهزة الطبية تسمح بإعادة الاستخدام بشكل امن وتصميم أو تطوير مواد وأدوات وأجهزة طبية مبتكرة من الممكن ان تساعد فى الوقاية وتصميم برامج معلوماتية طبية للوقاية من الإصابة وانتشار الفيروس وتطوير اليات وأدوات وأجهزة امنة للتخلص من المواد المستخدمة والمخلفات الطبية الخطرة وتطوير او تصميم أجهزة مبتكرة للتعقيم او تطهير الافراد وتطبيقات استخدام الأوزون فى التعقيم

كما تتضمن المجالات الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والقانونية من خلال تقييم تأثير وسائل التواصل الاجتماعى بمثل هذه الحالات وتقييم الأثر الاقتصادى والاجتماعى للانتشار والاصابة بالفيروس وتقيم الأثر النفسى على المرضى والممارسين الصحيين وتوظيف البرامج المعلوماتية فى التحليل والتنبؤ واستخلاص المعلومات الهامة وتقييم منصات التعلم عن بعد فى التواصل مع الطلاب وتقيم تجربة العمل عن بعد فى مثل هذه الحالات.