شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تضع روشتة لمزارعى التين حول طرق الرى والتسميد لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، من خلال عدد من النصائح والإرشادات الفنية الخاصة بحدائق التين والتي يجب إتباعها خلال شهر ابريل الجاري ، خاصة طرق الرى والتسميد لزيادة الإنتاج وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

وجاءت الروشتة لتشمل أهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول التين والتي تضمنت توصيات الزراعة لمزراعي التين، أهم العمليات التي يجب إجراؤرها خلال ابريل، وطرق التسميد والري ومكافحة الآفات وعلاج الأمراض التي تصيب أشجار التين.

-يجب على مزارعي التين، المحافظة على انتظام الري خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم مع مراعاة الظروف الجوية.

-يجب على مزارعي التين خلال ابريل، التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، مع فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

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-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط في الحدائق التي تروي بالتنقيط .

-عند البدء في التسميد في حالة الري بالتنقيط، يضاف في الرية الأولى 2كجم سلفات نشادر، وفي الرية الثانية يضاف 3كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك، وفي الرية الثالثة يضاف 2كجم نترات كالسيوم، أما الرية الرابعة يتم إضافة 2 لتر حامض هيوميك.

-عند التسميد يجب مراعاة أن يتم الرش ب 200جم حديد مخلبي+ 200جم زنك مخلبي+ 200جم منجنيز مخلبي+ 100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 300جم استيمافول لكل 600 لتر ماء و تكرر بعد شهر.

-عند البدء في الري، يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري) على أن يكون الري بالنظام الأتي ( 20 دقيقة ري بدون تسميد +20دقيقة ري بتسميد +10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة).