​"لمياء" تطلب الخلع: "كسر رجلي عشان نسيت أعمل سلطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"كرهت حياتي معاه، كل حاجة بعملها بالضرب ومش بيتعامل معايا غير بالعصاية والخرطوم".. بهذه الكلمات بررت "لمياء. ح" 31 سنة- ربة منزل، تواجدها داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لإقامة دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه.

تقول الزوجة في دعواها: "تزوجت من ابن خالتي سمير. س 38 سنة، سائق تاكسي، كي لا أخالف أوامر أهلي، رغم وجود خلافات عائلية بين كلا الأسرتين، وبالفعل تمت الزيجة بعد كتابة الشقة باسم خالتي، واستمرت الحياة بيننا 3 سنوات ورزقنا الله خلال هذه الفترة بطفل عمره عامين".

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توضح الزوجة: "زوجي يتعامل معي بعصبية شديدة للغاية حتى على أهون الأسباب، ما يجعلنا في حالة تشاجر دائم بسبب طريقته في التعامل معي، وهو على سبيل المثال يعشق أكل السلطة، ويشترط وجودها في المنزل باستمرار، وحينما نسيت إعدادها ذات يوم غضب زوجي واعتدي علي بعصا كبيرة، حتى تعرضت قدمي للكسر، وحينما علم والدي بذلك تحدث معه لتغيير طريقة تعامله معي إلا أنه تحدث مع والدي بطريقة غير مقبولة".

تواصل الزوجة: "منذ الاعتداء عليا وأنا أقيم بمنزل والدي وكل ما يفعله زوجي هو محاولة الصلح كي اتنازل عن المحضر المحرر ضده، لكني رفضت وطالبته بالطلاق لاستحالة المعيشة معه، فرفض وطالبني بالرجوع، وبعد فترة تفكير طويلة لم يكن أمامي سوى ابن عمي المحامي بقضايا الأحوال الشخصية للاستشارة".

تختتم: "بعد فترة من التشاور مع ابن عمي لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص منه، وأقمت دعوى حملت رقم 1255 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن".​