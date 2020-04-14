شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 7 ملايين شخص سجلوا حتى الآن أرقام صحيحة على موقع دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر وذلك لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك أكثر من 7 ملايين شخص سجلوا أرقام المحمول بشكل صحيح على موقع دعم مصر حتى الآن، لافتا إلى إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم وأن أصحاب البطاقات التموينية الذين لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر وهما من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.

وأضاف عمرو مدكور فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن تسجيل رقم المحمول بشكل صحيح على موقع دعم مصر يتيح لاصحاب البطاقات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية مثل استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع.

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فى حين أن عدم تسجيل رقم المحمول لن يضر أى مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، حيث، أن الهدف من تسجيل رقم المحمول باسم صاحب البطاقة هو لمصلحة المستفيد من منظومة الدعم حتى تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات و إبلاغهم بأى شيء يفيدهم فى منظومة الدعم من خلال التواصل من خلال المحمول الخاص بهم وان موقع دعم مصر يواصل استقبال المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله.

وأوضح عمرو مدكور أن موقع "دعم مصر" يواصل استقبال المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لاستخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد إلكترونيا دون الذهاب إلى مكاتب التموين منعا لأى تجمعات وكإجراءاحترازى من الوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك ، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها كما أن خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل"، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين حريص على تيسير الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقات التموين ، حيث يتم إلغاء محاضر الشرطة التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا ولمره واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم فقط خصم عدد الأرغفة بما يساوى 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام وذلك خلال أسبوعين من تقديم الطلب على موقع دعم مصر .