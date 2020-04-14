شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 2 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت مليوني إصابة حول العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية فى خبر عاجل لها. وينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، حيث وصلت عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من مليون و800 ألف حالة، وتخطت الوفيات 118 ألف حالة، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

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