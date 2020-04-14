شكرا لقرائتكم خبر عن لجين محمد شومان لأبيها الهارب: "تركت ابنك 29 سنة وجاي تسأل عليه دلوقتي؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لُجين شومان، ابنة الممثل الهارب محمد شومان، خلفيات الرسالة التى وجهتها لوالدها عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك، حيث أكدت أنها منذ تاريخ 26-8-2015، والعلاقة منقطعة تماما مع والدها ولا تعرف عنه شيئًا وأضافت: "لم نكن نعرف عنه أى معلومة ولم أتابع أى

أخبار متعلقة به ولم يكن لدينا عن سفره أو عن نيته السفر لدرجة إنى عرفت من أصدقائى أنه سافر بعد عام كامل من سفره".

وأكدت لجين في تصريحات صحفية أن أخيها أحمد الذى تم إلقاء القبض عليه هو أخ غير شقيق وإنما تجمعهما صلة الأخوة من ناحية الأب فقط.

وأضافت: "محمد شومان انفصل عن والدة أخى أحمد منذ أن كان عمر أحمد سنة ونصف فقط بينما عمر أحمد الآن يتجاوز الـ٣٠ عامًا"، كما أعربت عن اندهاشها من حديث والدها عن أخيها رغم أنه لا يعرف شيئًا عنه منذ سنوات طويلة ورفض أن يتحمل مسئوليته وتكفلت والدته وحدها بتربيته.