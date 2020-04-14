شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قدمنا 8 ملايين جرعة من عقار هيدروكسى كلوروكوين ويأتى بنتائج جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن شركة جيلارد قالت إنها اختبرت عقارا وأعطى نتائج جيدة، مشيرا إلى تقديم 8 ملايين جرعة من عقار هيدروكسى كلوروكوين، قائلا إن صديق له قال إنه أعطى نتائج إيجابية معه.

وقال إن العلماء يتابعون التوصل إلى علاج عبر بلازما الدم من المتعافين، وفى هذه الأوقات العصيبة، نتمنى أن تجدى نفعا.

وأضاف أنه تم تخصيص مليارات الدولارات لمساعدة الشركات الصغيرة,، وتقدم بالشكر للحكام والخبراء وأصحاب الشركات لعملهم الجدى.

وقال إنه يأمل أن يتم فتح البلاد قبل الجدول الزمنى الموضوع، موضحا أنه يتعاون مع الحكام بمنحهم الإرشادات لضمان نجاح فتح البلاد.

وأضاف أن هناك فرقة تم تشكيلها بين الولايات لفتح البلاد.

وكان حاكم نيويورك أندرو كومو شكل فريق عمل مع خمس ولايات أخرى مجاورة مع التركيز على كيفية إعادة فتح كل اقتصاد بعد جائحة الفيروس التاجي، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأوضحت أنه تم الإعلان عن الشراكة بين نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وبنسلفانيا ورود آيلاند وديلاوير يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي بين حكام كل ولاية.

وقال كومو، الذي قاد المؤتمر، إن كل ولاية ستعين مسؤولا للصحة العامة ومستشارا اقتصاديا، ثم يعملون جنبا إلى جنب مع رئيس أركان كل حاكم في فرقة العمل الجديدة لصياغة خطة.

قال "كومو": "لقد كنا نتحدث اليوم عن حقيقة أن نيويورك تعتقد أننا وصلنا إلى الذروة". "يجب أن نبدأ في التطلع إلى إعادة الفتح .. ولكن إعادة الفتح بخطة وخطة ذكية."

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وأضاف عند شرح سبب الحاجة إلى فريق العمل هذا: "حدود الولاية لا تعني سوى القليل جدًا لهذا الفيروس".

وأضاف كومو أن العمل سيبدأ بـ 18 عضوًا في فرقة العمل في أقرب وقت يوم الثلاثاء، وأضاف أن أي دول أخرى في شمال شرق البلاد كانت موضع ترحيب للمساهمة في قوة العمل.

انضم حاكم ولاية نيويورك خلال المؤتمر الصحفي إلى حاكم ولاية نيو جيرسي فيل ميرفي، وقال إن الخطة التي شكلتها الولايات الست يجب أن تستند إلى "الحقائق والتاريخ والعلم" عند تحديد كيفية إعادة فتح كل منطقة.

وأضاف المحافظ أن التوقيت مهم لتجنب أي عودة للفيروس مرة أخرى. قال ميرفي: "يمكن أن يكون لك عواقب غير مقصودة ، والتي يمكن أن تكون خطيرة".

وأضاف: "هذه هي معركة حياتنا. يجب ألا يكون هناك شك في ذلك ، ونحن لم نخرج من الغابة بعد ، وإعادة فتح أنفسنا احتياطياً سيكون بنفس القدر من التحدي، بما لا يدع مجالاً للشك" .