شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محطات مرتبطة بقضية "خلية جبهة النصرة" بعد مد أجل النطق بالحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، بعد مد أجل النطق بالحكم في القضية لجلسة 28 أبريل الجارى لاستكمال المداولة ولتعذر حضور المتهمين.

المحطة الأولى.. إحالة القضية للجنايات

فى 13 مايو 2019 حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 مايو 2019، لنظر أولى جلسات محكامة المتهمين أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

المحطة الـ2.. تلاوة أمر الإحالة

25 مايو 2019 تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود وفض الأحراز.

المحطة الـ3.. الأحراز

فى 6 يونيو 2019 بدأت فى فض أحراز القضية، ومن أبرز ما جاء في الأحراز صور لأيمن الظواهرى، وفيديوهات للقيادى الجهادى بأفغانستان عبد الله عزام، وفيديوهات للتعريف بأجزاء بندقية القناصة وكيفية التسديد بها، وأشخاص يتدربون على استخدام السلاح.

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المحطة الـ4.. أقوال مجرى التحريات

استمعت المحكمة لأقوال المقدم أحمد سالم، مجرى التحريات فى القضية، في الجلسة التي عقدت بتاريخ 19 أغسطس الماضى، أكد أن المتهم محمد أحمد إبراهيم، هو من قام بتأسيس الخلية التابعة لتنظيم جبهة النصرة داخل البلاد، ومعه بعض العناصر الأخرى، وجبهة النصرة جزء لا يتجزأ من تنظيم القاعدة، وأن مؤسس التنظيم اعتنق أفكار الجهاد، فى الثمنينيات وكان ضمن المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية حسن أبو باشا.

المحطة الـ5 .. مرافعة النيابة

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 21 ديسمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها: لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من المجتمع الذى ذاق داء الإرهاب، ضل المتهم الأول سعيه وانحرف سلوكه فاقتنع بأفكار تنظيم القاعدة ى من قتل وتفجير وعدوان واستباحة للدماء.

المحطة الـ6.. حجز الدعوى

فى 16 يناير 2020، قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 12 أبريل 2020 للنطق بالحكم على المتهمين مع استمرار حبسهم.

المحطة الـ 7 .. مد اجل الحكم

في 12 أبريل 2020 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في القضية لاستكمال المداولة ولتعذر حضور المتهمين.