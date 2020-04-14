شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: اتفاق أوبك+ تاريخى ونسعى لتخفيض 20 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الدول نجحت فى التوصل إلى اتفاق أوبك +، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تخفيض 20 مليون برميل يوميا وليس 10 ملايين برميل يوميا فقط.

وتقدم الشكر لروسيا والسعودية على اتفاق أوبك+، ورئيس المكسيك الذى أظهر درجة عالية من المرونة والذكاء، واصفا الاتفاق بالتاريخى.

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وأوضح أننا نعيش فى أوقات لم نشهدها منذ سنوات، ونحن فخورون بالشعب الأمريكى، وحسهم الوطنى الذى يطغى على كافة المواطنين الذين أظهروا التزاما لمحاربة الفيروس.

وقال إننا سويا نحارب هذا العدو غير المرئى، ونمهد الطريق لإعادة البلاد إلى مسارها الاقتصادى المتنامى.