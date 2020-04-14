شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات البرلمان لمواجهة التطرف.. أبرزها: إنجاز الموسوعة الدينية العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على ما تم إنجازه من برنامج الحكومة أهمية ما تقوم به وزارة الأوقاف والأئمة فى مواجهة التطرف ونشر سماحة الإسلام.

ووضعت اللجنة التى رأسها السيد الشريف وكيل أول المجلس فى تقريرها عدد من التوصيات من أجل مواجهة التطرف كما يلى:

1-سرعة الانتهاء من وضع خطة شاملة لتحسين أحوال الأئمة والعاملين بوازرة الأوقاف كافة، وعرضها على – مجلس الوزارء والنواب لإقرارها.

Advertisements

2-تفعيل مجالس إدارة المساجد، وتشديد الرقابة والمتابعة على أداء الأئمة والعاملين بالمساجد، واستكمال خطط – وزارة الأوقاف بشأن ضم المساجد الأهلية والإشراف عليها.

3-إحلال وتجديد وصيانة المساجد الآهلية المعرضة للسقوط على مستوى الجمهورية – خاصة المساجد الأثرية

4-- تنشيط السياحة الدينية، من خلال سرعة استكمال مراحل مسار العائلة المقدسة فى الأراضى المصرية، وإعداد خطة ترويج طموحة ضمن برامج الترويج للسياحة المصرية فى المعارض الدولية

5-الانتهاء من إنجاز الموسوعة الدينية العلمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى.