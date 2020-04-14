شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 100 ألف أسرة جديدة تدخل ضمن "تكافل وكرامة" لمواجهة تأثيرات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف مساعدات نقدية لفئات جديدة من الأسر الاولى بالرعاية ضمن برنامج " تكافل وكرامة"، حيث من المقرر دخول 100 الف أسرج جديدة اعتبارا من غدا الأربعاء .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت دخول 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية ضمن برنامج " تكافل وكرامة"، مؤكدة أنه سيتم صرف مساعدات نقدية لهذه الفئات فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية لمستحقى الدعم النقدى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود آليات لمساعدة هذه الفئات خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا، لافته إلى أن من ضمن الفئات الجديدة التى ستدخل ضمن برنامج تكافل وكرامة الأسر الأولى بالرعاية وكذلك الأيتام والسيدات الأرامل والمطلقات من المستحقين للدعم النقدي ومن المقرر بدء صرف المساعدات النقدية لهم اعتبارا من منتصف أبريل الجارى.

وأضافت الوزيرة أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة " حاليا يصل إلى ما يقرب من 2.4 مليون أسرة فى مختلف المحافظات وهم من الفئات الأولى بالرعاية، كما سيتم دخول ما يقرب من 100 ألف أسره جديدة خلال أيام، ولفتت إلى أن 26% من المستفيدين من الدعم النقدي من ذوى الإعاقة و17.5% للمرأة المعيلة و9% لكبار السن و1% للأيتام والباقي للأسر الشابة والصغيرة فى العمر .