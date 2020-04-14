شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أفضل التوافق مع حكام الولايات حول فتح الاقتصاد ولو اضطررت سأفرض قرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دونالد ترامب إن "رئيس الولايات المتحدة يتخذ جميع القرارات "، وذلك رداً على ما إذا كان يضغط على الولايات لإعادة فتحها قبل الأوان ويطالبها بإعادة فتح هذه الولايات والاقتصاد فى وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال، على غير الواقع، إن الولايات "لا تستطيع أن تفعل أي شيء دون موافقة رئيس الولايات المتحدة"، واقترح لاحقًا أن الأمر ليس كذلك.

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وأضاف:"أفضل التوافق مع حكام الولايات بشأن فتح الاقتصاد لكن لو اضطررت سأفرض قرارى."

ودافع نائب الرئيس مايك بنس عن الرئيس ، قائلاً إن استخدام الرئيس لسلطات الطوارئ "لا شك فيه".