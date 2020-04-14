شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مهاجما نيويورك تايمز: إذا كان هناك قوانين تشهير لكانت خارج العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الإجراءات التى اتخذها ساهمت فى تقليل حجم الإصابات بكورونا.

وعرض الرئيس الأمريكى فى الإحاطة اليومية، تصريحات لبعض المسئولين ومنهم حاكم نيويورك حول كيفية تصدى ترامب لفيروس كورونا، وعرضت شكر الكثير منهم لأدائه فى هذا الصدد، قائلا إنه يمكنه أن يقدم الكثير من اللقطات التى يتحدثون فيها عنه بهذا الشكل.

وهاجم الرئيس الأمريكى، صحيفة نيويورك تايمز، قائلا: إذا كانت هناك قوانين تشهير، لكانت خارج العمل، وذلك بعدما كتبوا إن هناك حاجة إلى أجهزة تنفس، وهذا أمر غير صحيح.

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وأضاف أنه تم طلب 40 ألف جهاز تنفس وتم توفيرها، كما تم بناء مستشفيات فى كافة أرجاء البلاد، وقال حاكم لويزيانا إنه لم يعد بحاجة إلى بناء مستشفى جديد، بينما ساعدت حاكم نيويورك فى بناء مستشفيات بعدد أسرة كبيرة، ولدينا مراكز فى أماكن أخرى مجهزة بأسرة وأجهزة.

وأكد توفير الدعم الطبى المطلوب فى العديد من الولايات.

وقال إنه عندما تقرأون القصص الزائفة فى وسائل الإعلام، لا تجدون هذه القصص، ويجب تثمين هذه الجهود.

وقال إن الدول تطلب توفير أجهزة تنفس لها، وسأقوم بتوفيرها لأننا بنينا الكثير منها.