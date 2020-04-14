شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأقرر نهاية الأسبوع استمرار تمويل منظمة الصحة العالمية أو تعليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سيقرر بحلول نهاية الأسبوع ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر فى تمويل منظمة الصحة العالمية أم نعلقها.

وهاجم الرئيس الأمريكى منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، قائلا إنه يصفهما بأنهما "المنظمتين التوأم"، مضيفا: منظمة الصحة أخذت الكثير من الأموال من الولايات المتحدة ولا تقوم بعملها بكفاءة.

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وشنّ ترامب هجوما لاذعا على منظمة الصحة العالمية، التي تعتبر واشنطن الممول الرئيسي لها، متهما إياها بالتحيز للصين خلال وباء فيروس كورونا المستجدّ، الذى انطلق فى مدينة ووهان نهاية العام الماضى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المنظمة العالمية لم تتعامل بالجدية اللازمة مع المعلومات التي وردتها من تايوان بخصوص الفيروس.