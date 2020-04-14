شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ الاستعداد لقطارات رمضان وجداول تشغيل يناسب الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة السكة الحديد استعداداتها لشهر رمضان من خلال التأكيد على إدارات الورش والصيانة على الجاهزية لاقتراب الشهر الكريم، وشرعت فى إعداد جداول التشغيل التى سيتم العمل بها مع بداية رمضان بما يناسب مواعيد الإفطار وأجراءات الوقاية ضد كورونا.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إنه فى حالة استمرار حظر التجوال فإن مواعيد قطارات خطوط الوجه البحرى ستشهد تغييرا محدود فى مواعيد قيام ووصول بعض الرحلات التى تسبق مواقيت الإفطار بالشهر الكريم، بينما لن تشهد مواعيد قطارات خطوط الصعيد أى تغييرا.

وأضافت المصادر أن هيئة السكة الحديد لم تنتهى من وضع جداول تشغيل نهائية يتم العمل بها خلال رمضان انتظارا لما يمكن أن يطرأ على مواعيد حظر التجوال واستمرار تشغيل حركة القطارات من عدمه أو مد أو تقليص فترة حظر التجوال التى يتم إيقاف بها حركة القطارات.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم إصدار مواعيد العمل فى شهر رمضان سوى قبل حلول الشهر الكريم بيومين أو ثلاثة بسبب حالة الطوارئ التى تشهدها هيئة السكة الحديد نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من كورونا وما يمكن أن يطرأ عليها من تعديلات فى أى لحظة.

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وأكدت المصادر أنه فى حالة استقرار الأوضاع وعودة حركة القطارات للعمل طوال اليوم فإنه متوقع إجراء تعديلات فى مواعيد من 17 إلى 20 قطارا بالخطوط الطوالى والفرعية بالوجه البحرى، دون وجود أى تعديلات فى مواعيد قطارات الوجه القبلى.

وأشارت المصادر أن جداول التشغيل ستشمل تعديلات فى مواعيد رحلات بعض القطارات لتناسب مواعيد الإفطار فى رمضان، سواء القطارات المكيفة أو العادية، وأنه متوقع إجراء تعديلات فى بعض مواعيد خطوط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ المنصورة والعكس والقاهرة ـ الإسماعيلية والعكس، والقاهرة ـ ايتاى البارود والعكس، وطنطا ـ المنصورة والعكس.

وكانت هيئة السكة الحديد أجرت تعديلات فى مواعيد القطارات منذ أول أيام تطبيق الحظر على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر.

وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.

كما قررت هيئة السكة الحديد قيام آخر قطار من القاهرة إلى الصعيد الساعة 2.30 ظهرًا ينتهى بالمنيا، بحيث لا تتحرك أى قطارات على خطوط السكة الحديد فى فترة حظر التجوال.