شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بريطانى: مصر تستعد لإرسال شحنة من معدات الوقاية لمساعدتنا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جريج هاندز نائب البرلمان البريطانى، ووزير الدولة للسياسة التجارية فى وزارة التجارة إن مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من معدات الوقاية إلى بريطانيا لمساعدتها فى مواجهة تفشى وباء كوفيد-19.



بريطانيا ومصر

وأضاف فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أخبار جيدة لمعدات الوقاية الشخصية - بعد عدد من المكالمات مع السفير المصري والكثير من المشاركة من قبل السفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز والسفارة البريطانية فى القاهرة وفرق وزارة التجارة البريطانية، عدد كبير من العباءات الطبية في طريقهم إلى المملكة المتحدة - شكرا لك ، مصر."

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ومن جانبها، أعادت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، ليز تروس، مشاركة التغريدة نفسها على حسابها على تويتر، متقدمة للشكر لمصر، وأرسلت مصر مساعدات إلى أكثر الدول تضررا مثل الصين وإيطاليا .