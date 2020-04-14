شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. تسجيل 125 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية: الصحة: تسجيل 125 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة الصحة: توزيع كواشف سريعة على مستشفيات العزل لفحص فيروس كورونا الصحة العالمية: 100% من المتوفين بكورونا مصابون بأمراض مزمنة وزير التعليم يوجه للتصدى بحزم لمن يسعى لاستغلال الطلاب فى تنفيذ البحث.. صور التعليم: 577 ألف طالب بأولى ثانوى نجحوا فى أداء امتحان الرياضيات إلكترونيا التعليم تعلن المشروعات البحثية لطلاب الدمج من الثالث الابتدائى حتى 2 ثانوى وزير النقل يوافق على صرف 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة بالسكة الحديد وزير النقل: نخطط لإنشاء شركة مستقلة لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد Advertisements دار الإفتاء تطلق هاشتاج #الصدقة_أولى لحث المعتمرين على التبرع مستشار المفتى: حملة "كأنى اعتمرت" تفعيل لفقه التعاطى مع المستجدات التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة التموين: حملات مكثفة على الأسواق للتصدى للمتلاعبين فى أسعار السلع والخضراوات اللهم بلغنا رمضان.. 10 أيام تفصلنا على رمضان يبدأ فلكيا الجمعة 24 أبريل وزير القوى العاملة يكشف موعد انتهاء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار 24 ساعة.. تسجيل 125 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.