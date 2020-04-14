شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء شركة لإدارة قطاع البضائع بالسكة الحديد والشاحنات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير عن تخطيط الوزارة إنشاء شركة لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، وتقدم ”الخليج 365” فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن أهداف هذه الشركة وعملها ودورها والمهام التي ستقوم بها: 1ـ مخطط إنشاء الشركة يستهدف زيادة إيرادات قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد. 2ـ الشركة ستكون مستقلة إداريا وماليا عن هيئة السكة الحديد لكنها ستظل تابعة لوزارة النقل. 3ـ يجرى دراسة توسيع ملكية الشركة لإدخال القطاع الخاص بها. 4ـ مخطط إنشاء الشركة يشمل نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات/الشاحنات). 5ـ المخطط يشمل استخدام الشاحنات في نقل البضائع لمحطات السكة الحديد لإكمال رحلتها بالقطارات أو العكس. 6ـ المخطط يشمل نقل الحاويات على الشاحنات إلى محطات السكة الحديد لإكمال رحلتها بقطارات البضائع المجهزة لنقل الحاويات أو العكس. 7ـ المخطط يشمل توفير متطلبات إدخال نظام النقل المشترك والبدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد - الشاحنات). Advertisements 8ـ وزارة النقل تخطط لتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي. 9ـ دراسة إنشاء شركة لنقل البضائع بالسكك الحديدية تهدف الي تحويل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية الى شركة مستقلة تجارياً عن السكة الحديد. 10ـ مع دراسة بدائل ملكية وادارة الشركة وسوف يتم اختيار البديل الامثل وفق أسس اقتصادية واضحة. 11ـ دراسة إنشاء الشركة تهدف إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها القطارات والشاحنات من حيث التكلفة والسرعة والأمان. 12ـ وزارة النقل تنسق مع وزارة قطاع الأعمال لسرعة إنهاء إجراءات إنشاء هذه الشركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء شركة لإدارة قطاع البضائع بالسكة الحديد والشاحنات.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.