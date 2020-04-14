شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي ستارز» يعلن فتح أبوابه.. تعرف على الأنشطة المتاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مراد نصر مدير عام العلاقات العامة والتسويق بسيتي ستارز، إن المول فتح أبوابه اليوم أمام الزوار، موضحا كل ما هو دون المحلات التجارية والبنوك والصيدليات مغلق .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سيتي ستارز اتخذ قرار الغلق في بداية الأزمة من أجل التعقيم والتطهير وألزم كل المحلات بهذا القرار.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والتسويق بسيتي ستارز، أن عدد الزوار اليوم لم يبلغ 5 آلاف في حين يبلغ العدد في الظروف العادية 27 ألف، مشيرا إلى أن الكافيهات والملاهي والسينما مغلقة.

وشدد على أنه لن يتم السماح بالازدحام والكثافة داخل المول، مضيفا كل العاملين في المول يلتزمون بإجراءات الوقاية ويتم تبديل الكمامات عدة مرات يوميًا، وتم توزيع المطهرات بجوار المصاعد.