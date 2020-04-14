شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية تعلن ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا لـ 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية رتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 29 حالة متضمنة ثلاث حالات وفاة.

وعقدت الوزارة ورشة تدريب للكوادر الصحية بمركز العزل (A) بنهر النيل لجائحة كورونا بحضور عدد من قيادات الصحة بالولاية والتي تستهدف 60 متدرب من أطباء وصيادلة وتقني معامل وضباط صحة وسسترات وعمال وسائقي إسعاف.

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وشدد رئيس دائرة الصحة الدكتور عبد المنعم بله، على اخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون لخطورته مؤكدا أن هذه المرحلة مرحلة تحدي لجميع الكوادر الطبية والصحية موجها بضرورة الالتزام بالموجهات الصحية عبر البروتوكولات الاتحادية لكيفية التعامل مع الوباء.

واستعرض رئيس لجنة الاستجابة الدكتور هشام عبد اللطيف ، خطة تدريب الكوادر المستهدفة والتي تبدأ بتقديم عدة جرعات مختلفة بداية بتعريف المرض ومرورا بتحديد مسار المريض وأخذ العينات ومعالجة الحالة والتحوطات المتبعة انتهاء بتمثيل نظري يتم بمركز العزل لمعرفة كيفية التعامل مع المريض من خلاله

وأكد هشام ،أن الهدف الأساسي من التدريب الحد من انتشار المرض وكذلك تقديم خدمة علاجية مميزة إضافة إلى ضرورة المعرفة والإلمام بكل مستجد لسد الحاجة والاستعداد لاي طارئ.