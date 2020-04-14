شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأطباء" يطلق مبادرة للتبرع بالدم لتأمين مخزون للمرضى قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مبادرة لحث المواطنين على التبرع بالدم، لتأمين مخزون كافى للمرضى قبل شهر رمضان، لافتا إلى أنه بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اقتراب شهر رمضان، ستكون هناك أزمة في بنوك الدم بالمحافظات، لظروف الصيام نهارا، والذى يُمنع أثناؤه التبرع بالدم، بالتزامن مع حظر التجول ليلا.

ودعا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى مبادرته كافة المواطنين، للمبادرة بالتبرع بالدم مسبقا خلال الأيام القليلة الباقية على شهر رمضان بكثافة، لتأمين مخزون كافي من أكياس الدم بالبنوك، تحسبا للظروف الطارئة، خاصة أن الدم ليس سلعة تُباع أو يمكن شرائها، لكنها فعليا تنقذ حياة إنسان، فى حاجة لها، وترسخ أسمى معاني الإنسانية، داعيا بنوك الدم بالمحافظات لتنظيم مواعيد استقبال المتطوعين بالتبرع لمنع التكدس والتجمعات، وإعلان عناوينها بالمحافظات.

كانت النقابة العامة للأطباء، قد حثت المواطنين بالتبرع بالدم، مشيرة إلى أن الظروف التى تشهدها مصر، جراء انتشار فيروس كورونا، تسبب أزمة شديدة لبنوك الدم، وتهدد حياة كثير من المرضى.

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وأوضحت النقابة، أن هناك فئات كثيرة من المرضى حياتها مهددة بالخطر، وحياتها مرهونة بكيس دم، مضيفة: مع الحظر ومنع التجمعات وعدم خروج الناس تأثرت حركة التبرع، وقلت كميات الدم فى البنوك، ومع دخول رمضان سيتأثر الوضع أكثر، لذلك ندعو الجميع الى سرعة التبرع لإنقاذ حياة إنسان.

وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن التبرع بالدم يساهم فى تنشيط جهاز المناعة، وفى رفع نسبة مقاومة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لافتة إلى أن التبرع بالدم يتم فى بنوك الدم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.