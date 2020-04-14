شكرا لقرائتكم خبر عن دليل استرشادى لاستقبال الزائرين بالمواقع الأثرية والفنادق بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف وزارة السياحة والآثار على عمل دليل استرشادي لاستقبال الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق، يتضمن بروتوكول للتعامل فى تلك المناطق وفق إرشادات الصحة والسلامة والوقاية من انتشار الفيروسات، وسيتم تطبيقه فور عودة الحركة السياحية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وفور إصدار الدليل سيتم الالتزام باتباع هذه الارشادات في أسلوب ونظام وقوف الزائرين في طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية، وكذلك عدد الزائرين داخل صالات العرض وبالمتاحف المختلفة، وأيضا أعداد مرتادي المطاعم والكافيتريات، وعدد من التعليمات حماية لأرواح السائحين.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد حرص على توجيه رسالة مصورة إلى الشعب المصري وشعوب العالم، داعيا اياهم للالتزام بمنازلهم والحفاظ علي صحتهم وصحة وسلامة أهلهم وأحبائهم والالتزام بشروط الصحة والسلامة والوقاية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، آملا في اجتياز هذه المحنة سريعا والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف الوزير أنه خلال تواجد الجميع في منازلهم واتباعهم لتعليمات الصحة والسلامة تقوم وزارة السياحة والآثار بأعمال تطهير وتعقيم المواقع والمتاحف الأثرية بشكل دوري كما تقوم بمراقبة اجراءات تطهير المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها استعدادا لاستقبالها للزائرين والسائحين فور انتهاء الأزمة العالمية وعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها، كما تمنى وزير السياحة والآثار الشفاء والسلامة والصحة للشعب المصري وجميع شعوب العالم.

وتطلق وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء على مواقعها الرسمية على شبكة الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر و موقع Experience Egypt، وذلك في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.