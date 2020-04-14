وزارة الصحة تخصص رقما عبر خدمة واتس اب للتوعية بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خصصت وزارة وأكدت وزارة الصحة رقم واتساب 01553105105 يمكن للمواطنين تسجيلة علي هواتفهم والتواصل من خلالة لتقديم جميع سبل التوعية بفيروس كورونا المستجد .

يتم إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق "الواتساب"، يمكن البدء في الخدمة، وسوف تظهر بعدها قائمة من الاختيارات يمكن للمستخدم أن يختار من بينها ويستقبل من خلالها الإرشادات اللازمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، بالإضافة إلى روابط من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للحصول على المزيد من المعلومات.

وأوضحت وزارة الصحة ، أن تلك الخدمة مجانية وتقدم للمواطنين إجابات حول أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا من وزارة الصحة والسكان المصرية على مدار اليوم ، مشيرة إلى أن خدمة رسائل "واتساب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا (كوفيد-19) لتوفير استجابات سريعة للمصريين والمقيمين غير المصريين على أرض جمهورية مصر العربية.

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