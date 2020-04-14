شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تؤكد تفوق مصر فى أزمة كورونا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، ممثل المنظمة يشيد بمصر فى مؤتمر صحفى بهيئة الاستعلامات.. الصحة العالمية تؤكد تفوق مصر فى أزمة كورونا.. جون جبور: السيسى كان مبادرا بحملات تعزيز صحة المصريين قبل الأزمة.. وأحيى جهود الدولة والحكومة.. 85% من المصابين يتعافون دون علاج.. سفير الاتحاد الأوروبى: تجربة القاهرة فريدة ومهمة.. وأشكر الحكومة على إرسال مساعدات لأوروبا.

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