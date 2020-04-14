شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالأزهر توضح مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج دون الدخول بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما هى مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول ؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين ، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها.

قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا ). [ الأحزاب: 49].

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