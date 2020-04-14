شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى: الأعمال بالمتحف الكبير لم تتوقف و 1700 عامل يمارسون مهامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد صباح اليوم الإثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية فى ظل التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مدير المتحف للشئون الأثرية، وعدد من قيادات الوزارة والمتحف. شملت الجولة زيارة مركز ترميم الآثار ومعمل ترميم الأخشاب حيث يتم ترميم بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الخشبية، كما تفقد الموقع الإنشائي للمتحف.

وأكد العناني على أن الأعمال بالمتحف لم تتوقف وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستئناف الأعمال في المشاريع الكبري، مشيرا الى أنه يعمل بالمتحف حاليا حوالي 1700 عامل وحوالي 300 مهندس ومشرف يمثلوا 33 شركة مصرية من اجمالي 65 شركة تقوم على إنهاء الأعمال بنسبة حوالي 50%، يوميا حيث تم تخفيض عدد العاملين والمرممين داخل الموقع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية والحماية من تداعيات الفيروس، مضيفا إلى أنه جاري وضع خطة منظمة لزيادة طاقة العمالة بشكل تدريجي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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ومن جانبه قال اللواء عاطف مفتاح، ان المتحف لم يتوقف العمل به ليوم واحد، ويقوم المتحف باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الفيروس حيث يقوم يوميا بالتعقيم والتطهير لموقع المشروع ومعامل الترميم والمكاتب الإدارية، بإلاضافة إلى فحص كل العاملين أثناء دخولهم صباحا وانصرافهم مساء، وبلا أي استثناءات بواسطة ترمومتر الحرارة "الليزري"، كما يتم مرورهم على ممر التعقيم قبل الدخول إلى المشروع مع توزيع الكمامات الطبية عليهم ووضع العلامات الارشادية بعدم المصافحة بالاضافة إلى توزيع منشور ارشادى لجميع العاملين ليتم تطبيقه فى جميع الاماكن بالاضافة إلى عقد دورة تدريبية مع كافة العاملين بالمتحف للتوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه.

وأضاف اللواء مفتاح ان عمليه التطهير والتعقيم لا تتم للمتحف فقط قبل دخول العمالة لبدء العمل بل ايضا أثناء فترات الراحة والتي تم تقسيمها إلى ثلاث فترات لضمان توزيع الكثافات، وعدم التكدس، كما يتم التطهير والتعقيم بالكامل بعد انتهاء العمل يوميًا.

وقد تم تنفيذ عدد 2 ممر تعقيم بالموقع للوصول بطاقة العمل بالمشروع الى الطاقه الكاملة للشركات المتواجدة بعد اتمام اجراءات التعقيم والتطهير.