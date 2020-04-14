شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يوجه الشكر لموظفى هيئة النقل العام .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محرك البحث الشهير جوجل التحية لجميع موظفي النقل العام، لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية التي يمر بها العالم بعد تفشى فيروس كورونا، حيث قام بتغيير اللوجو الخاص به فى الصفحة الرئيسية لتوصيل رسالة شكر لهم.

وأضاف موقع جوجل إلى شعاره الرئيسى رسم على هيئة أتوبيس نقل عام ورمز قلب وبمجرد الاقتراب إليها بالفأرة تظهر عبارة شكر إلى موظفي النقل العام.



جوجل

ويواصل محرك البحث الشهير هذه السلسلة من التعبير الثناء من خلال توجيه الشكر لجميع العاملين بمجالات لها دور فى المساعدة للحد من نمو الفيروسات التاجية، وذلك عن طريق سلسلة من رسومات الشعار المبتكرة من Google خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعدما وجه الشكر خلال الأيام الأيام الماضية لعدد من الوظائف الأخرى مثل العاملين فى المجال الصحى والباحثين، والأطباء والممرضات، والعاملين فى خدمات الإسعاف والطوارئ.

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ويشار إلى أن محرك البحث جوجل كان قد نشر على صفحته الرئيسية، من قبل 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك فى ظل نمو سريع فى عدد ضحايا الفيروس التاجى حول العالم.

ونشر محرك البحث جوجل على صفحته الرئيسية، من قبل 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك فى ظل نمو سريع فى عدد ضحايا الفيروس التاجى حول العالم.

وفى محاولة للمساهمة لتوعية الناس بالوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أجرى محرك البحث جوجل تعديلًا على لوجو صفحته الرئيسية لتتحول حروف كلمة "google" لتعبر عن الأنشطة التى يمكنها ممارستها أثناء العزل المنزلى، مثل القراءة، وممارسة الرياضة فى المنزل، وسماع الموسيقى، وغيرها من الأنشطة التى يمكن ممارستها داخل المنزل، وقال محرك البحث الشهير، "البقاء فى المنزل.. إنقاذ الأرواح.. ساعد فى إيقاف الفيروس التاجى".