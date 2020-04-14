شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف : طلب كبير من المستشفيات على قناع الوجه الواقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ المجموعة توسع خطوط إنتاجها وتدشن الخط الإنتاجي الثاني .

صرح د شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بأن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف قد تلقت العديد من الطلبات من جهات متعددة لقناع الوجه الواقي الشفاف غير أنها تعطي أولوية في تنفيذ الطلبات للمستشفيات والجهات الطبية وشركات المقاولات ، حيث نفذت المجموعة عدة طلبيات لعدد كبير من المستشفيات العامة والخاصة .

وقد دشنت المجموعة الخط الثاني ليصل إنتاجها ألف قناع يوميا بواقع خمسمائة قناع لكل خط ، وجار تدشين الخط الثالث خلال هذا الأسبوع وصولًا لستة خطوط قبل نهاية الشهر الجاري أبريل ٢٠٢٠ م وعشرة خطوط قبل نهاية مايو المقبل ٢٠٢٠ م بإذن الله تعالى ، حيث إن استخدامات القناع متعددة وليست مرهونة بظروف الأزمة الراهنة .

وقد تم تسليم عدد ٣٠٠ قناع لمستشفى الزهراء الجامعي و ١٠٠ قناع لمستشفي الحسين الجامعي و ٥٠ قناعًا لمستشفى الدعاة و طلبيات كثيرة لعدد من الجهات والمؤسسات الطبية وغير الطبية ، كما تم تسليم ٥٠ قناعًا لأمن وزارة الأوقاف ، وجار تسليم ٣٠٠ قناع لمعهد القلب بإمبابة صباح الثلاثاء ١٤ / ٤ / ٢٠٢٠ م وعدد من الطلبيات الأخرى ، كما سيتم تسليم ألف قناع لوزارة الصحة كهدية من وزارة الأوقاف يوم الخميس ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠ بإذن الله تعالى .

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وسيتم الإعلان خلال ٢٤ ساعة عن بعض منافذ البيع والخط الساخن لخدمة التوصيل للمؤسسات والمنازل .