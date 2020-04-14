شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت" .. اضغط على اللينك وعيش جولة افتراضية بمقبرة رمسيس السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، لمقبرة الملك رمسيس السادس (KV9)، حيث تأتي هذه الزيارة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر و موقع Experience Egypt.

ويمكنكم مشاهدة المقابر من خلال اللينك https://bit.ly/2kLfhJD، كما يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية للوزارة علي الفيسبوك والتويتر وانستجرام يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك لمشاهدة موقع اثري جديد.

المقبرة بدأ إنشائها فى عهد الملك رمسيس الخامس (حوالي 1147–1143 ق.م) من الأسرة العشرين، وعلى الرغم من أن دفنه فيها غير مؤكد، ولكن على ما يبدو أن عمه رمسيس السادس (حوالي 1413–1136 ق.م) قد قام بتوسيع المقبرة واستخدمها لدفنه.

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ونقوش مقبرة رمسيس التاسع الجميلة في حالة جيدة من الحفظ، جدرانها مزينة بالعديد من النقوش الجنائزية التي تساعد الملك فى الانتقال بسلام إلى الحياة الأخرى، ومنها كتاب البوابات، كتاب الكهوف، الأمدوات، وكتاب الموتى، بينما أسقف المقبرة مزينة بمناظر ونقوش فلكية أهمها في حجرة الدفن.

يأتى ذلك في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكون شعار هذه الزيارات ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين. وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.