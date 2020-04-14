شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المساحة يتابع المشروعات التى تنفذ والإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس على منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الرى، اجتماع مع المهندس عبد العظيم نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتور علاء صالح رئيس الادارة المركزية للسجل العيني والمهندس خالد امين رئيس الادارة المركزية لشئون الخرائط والمهندس إبراهيم الشراكي مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات، لمتابعة أعمال الهيئة الجارية وللتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على العاملين بجميع قطاعات الهيئة.

أوضح منوفى أنه تم تسليم أعمال الرفع المساحى لأراضى قرى شباب الخريجين بجمعية 25 يناير التابعة لمراقبة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة، متضمنة نسختين من 14 خريطة مقياس 1: 2500 ، و14 ملزمة معتمدة تتضمن جميع قطع أراضي الجمعية.

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وأشار إلى أن الهيئة سجلت (73318) قطعة أرض وعقار بالإضافة الى حل حوالي (15400) مسألة من مسائل (مشاكل) فصل الحد ووضع العلامات المساحية على الحدود بين أصحاب الشأن .

وفي مجال التدريب والتنمية البشرية قام مركز التدريب الرئيسي وفروعه بنشاط مكثف وذلك بتنفيذ 163 دورة ل 1030 متدربا منهم حوالي 300 متدرب في فترة التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات شعبة المساحة والخرائط و 350 متدربا من غير العاملين بالهيئة برسوم في دورات الرفع المساحي و الأوتوكاد والميزانية ونظم المعلومات الجغرافية (ARC-GIS) إضافة الى 50 متدربا تم تدريبهم خارج الهيئة في دورات ( إدارة المشروعات - القيادات الشابة - التدريب الإستراتيجي برنامج وطني 2030) إلى جانب دورة خاصة لمهندسي السد العالي في قراءة ومعالجة بيانات الخرائط الرقمية باستخدام الأوتوكاد و (ARC-GIS ) وذلك في إطار التعاون مع الهيئات التابعة للوزارة.