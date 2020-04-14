شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: أنجزنا منظومة التعليم الإلكترونى ولم تعد خيالا علميا بل حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تعليقاً على إطلاق منصة "ايدمودو": سعيد بنجاحنا في إطلاق المنصة وهي مستقبل باهر لمصر ليس الآن فقط في ظل الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، وتخدم الطلبة جميعهم من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثانوية، حيث ينبغي على كل طالب أن يكون له حساب عليها، كاشفاً أن هذه المنصة دخلت 55 ألف مدرسة حكومية وهذا الجانب الأجمل في مصر، موضحا أن منظمة اليونسكو أشادت بالتجربة المصرية ووصفتها من أفضل الدول التي تعاملت مع أزمة فيروس كورونا في ملف التعليم، وأصبحت تجربتنا الآن تبحث ليتم تعميمها وتطبيقها فى العديد من الدول، مشيرا إلى أن هذه الجهود كبيرة، وتحققت بالفعل على أرض الواقع وليست خيالا علميا.

وتابع شوقى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة العربية الحدث، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن الجهد بدأ منذ منتصف مارس بإطلاق المكتبة الرقمية، والتى زارها عدد كبير من الطلاب حتى الآن بمختلف السنوات الدراسية، مشيراً إلى أن المكتبة الرقمية لا تشمل مناهج فقط بل ملفات رقمية من أفلام وأدويوز تخدم المناهج وهو محتوى رقمي متكامل.

وأشار وزير التعليم، إلى أن طلبة الصف الأول والثانى الثانوى يؤدون امتحاناتهم عن بعد من المنازل، واليوم فقط أدى نحو 600 ألف طالب امتحان مادة الرياضيات إلكترونياً من منازلهم.

وواصل شوقى، أنه تم بجانب المشروعات البحثية في مراحل الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، عمل منصة بث مباشر على مدار اليوم تعمل على مراجعات يومية للمناهج من الصف الثالث الاعدادي وحتى الثالث الثانوي، وتشمل المراجعات، فضلاً عن القنوات التليفزيونية التعليمية.