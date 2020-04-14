شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تستكمل اجراءات التعقيم والتطهير لطائرات الشحن الجوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة حملات التطهير والتعقيم لعدد من منشآتها الحيوية فى إطار تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، حيث تقوم فرق الطب الوقائي التابعة لشركة مصر للطيران بإجراء عمليات تعقيم شاملة لطائرات الشحن الجوى فور عودة كل رحلة بضائع بداية من قمرة القيادة ومنظومة التكييف والتهوية ودورات المياة وبطن الطائرة بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج فضلاً عن تعقيم الحاويات وجميع مشتملات الشحنات القادمة باستخدام مواد تعقيم وتطهير فعالة وآمنة .

كما تم إجراء عمليات التعقيم للمرة الثانية لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى والتى شملت تعقيم وتطهير المخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ والحاويات، هذا بجانب إجراء تعقيم المبنى الادارى للشركة القابضة مصر للطيران و مبنى مصر للطيران للصيانة حيث تم تطهير مداخل ومخارج المبنيين والمكاتب الإدارية والمخازن والمصاعد والسلالم .

ومن جانبه أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن وزارة الطيران تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى مستويات الوقاية لجميع العاملين داخل قطاع الطيران المدنى من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية من أجل تنفيذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حماية جميع العاملين وأن جميع القيادات داخل قطاع الطيران المدنى تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على تطبيق تعليمات الحكومة المصرية الصادرة بشأن فيروس كورونا المستجد .

وأشار وزير الطيران إلى أن كافة الخطوات التي اتخذها قطاع الطيران المدنى المصرى هدفها فى المقام الاول هو الحفاظ على صحة وسلامة الشعب المصرى حيث تتطلب هذه المرحلة المؤقته اتخاذ تدابير استثنائية للتصدى لهذا الوباء والخروج من هذه الازمة وتجاوزها لعودة الحياة الى طبيعتها واستعادة النشاط مره اخرى فى أقرب وقت .

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