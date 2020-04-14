شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ينعى الصحفية الشابة غادة الشريف المحرره بجريدة المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه والإدارة العامة للاعلام بالمجلس أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى والتأثر نبأ وفاة فقيدة الشباب غادة محمد الشريف الصحفية بجريدة المصري اليوم والتى وافتها المنية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة فقيدة الصحافة المصرية الصحفية المجتهدة غادة الشريف، والتى كانت معنية بملف المرأة في جريدة المصري اليوم، وعملت مع المجلس القومي للمرأة على مدار أعوام متتالية كمندوبة للجريدة بالمجلس، كما أنها كانت واحدة من أنجح الصحفيات المصريات بشهادة جميع من عملت معهم، وكان يتنبئ لها بمستقبل باهر في عالم الصحافة، وحصلت على العديد من الجوائز الصحفية محلياً وعربيا، مشيرة أن هذه هي إرادة الله ومشيئته، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى .

وأعرب المجلس القومي للمرأة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وأسرة تحرير مؤسسة المصري اليوم، سآلين الله عز وجل أن يلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.