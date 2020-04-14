شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفارة الصينية فى مصر: مساعدات طبية خرجت من بكين وتصل فجر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفارة الصينية فى منشور على حسابها على موقع "فيس بوك" إن طائرة تحمل مستلزمات طبية مقدمة من الحكومة الصينية تشمل أقنعة طبية وملابس واقية وكواشف اختبار إلى الحكومة المصرية أقلعت من بكين وفى طريقها إلى مصر، وستصل فجر الخميس.



السفارة الصينية

وقال البيان إن طائرة على متنها المستلزمات الطبية التي تمنحها الحكومة الصينية إلى عدة دول شمالي إفريقيا، بما فيها الأقنعة الطبية والملابس الواقية وكواشف الاختبار لصالح الحكومة المصرية من المتوقع وصولها إلى مطار القاهرة الدولي فجر يوم السادس عشر.

وقالت إن رحلة شحن تحمل مواد مكافحة الوباء من الحكومة الصينية إلى مصر غادرت بكين في 14 إبريل بتوقيت بكين، لمساعدة الحكومة المصرية في فى مكافحة وباء فيروس كوفيد-19 .



اللوازم الطبية

وأضافت ستقوم الحكومة الصينية بتزويد الحكومة المصرية بمواد مضادة للوباء ونقل المواد إلى مطار القاهرة الدولي، أقلعت طائرة الشحن من مطار العاصمة بكين في الساعة 5:30 بتوقيت بكين ، ومن المتوقع أن تصل إلى القاهرة في وقت مبكر بالتوقيت المحلي السادس عشر. هذه هي الدفعة الأولى من المساعدات الحكومية الصينية لمصر، بما في ذلك الأقنعة الطبية والملابس الواقية وكواشف الكشف عن الأحماض النووية.