اليوم.. محاكمة مدير إحدى شركات البترول وآخرين بتهمة الرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة مدير عام الشئون البحرية بشركة بترول وآخرين، بتهمة الرشوة.

تبين من خلال التحقيقات أن المتهمين هم كل من "إ. م"، مدير عام الشئون البحرية بشركة بترول بلاعيم، و"أ. ع"، رئيس مجلس إدارة شركة شيبس أند بوتس، و"ح. ا"، رئيس مجلس إدارة شركة مصر جلف للملاحة والأعمال البحرية، و"محمود. أ"، رئيس مجلس إدارة مصر جلف سابقا، و"م. أ"، المدير المالي لشركة مصر جلف.

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وأوضحت التحقيقات أنه في الفترة من عام 2010 حتى 2013 بدائرة التجمع الخامس، قام المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العام، مدير عام الشئون البحرية بشركة بترول بلاعيم التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، طلب وأخذ لنفسه عطية لإداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 280 ألف دولار على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة شيبس أند بوتس المملوكة للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه عطية لإداء عمل من أعمال وظيفته، والامتناع عن عمل من أعمالها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 235 ألف دولارًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة مصر جلف المملوكة للمتهم الثالث، وعدم فرض غرامات مالية عليها بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قدم المتهم الثاني رشوة لمن في حكم الموظف العام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة، وكذلك المتهم الثالث قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.