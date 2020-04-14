فيديو جراف| 4 ساعات مثيرة قبل دفن "طبيبة الدقهلية".. ماذا حدث من واقع التحقيقات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس 23 متهمًا بمحاولة منع دفن الطبيبة سناء عارف المتوفاة جراء "كورونا" في قرية شبرا البهو بالدقهلية، 15يومًا على ذمة التحقيقات.

وأسند للمتهمين اتهامات بارتكاب عمل إرهابي ممثل في منع دفن جثمان سيدة متوفاة باستخدام القوة والعنف، ومنع السلطات من أداء عملهم، وتعطيلهم لإقامة إحدى الشعائر الدينية.

ويستعرض "الخليج 365" خلال الفيديو جرافيك التالي، تفاصيل الواقعة كاملة بواقع بيان رسمي صادر عن النيابة العامة.