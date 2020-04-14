"قطع وجهها وبطنها" .. التقرير الطبي لشابة ذبحها زوجها في المرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
حصل "الخليج 365" على التقرير الطبي الأولي لربة منزل قتلت على يد زوجها "منصور. ا" في عزبة النخل بالمرج.
وكشف التقرير أن المجني عليها آية علي 23 سنة قتلت في 12 أبريل الجاري بطعنات متفرقة بسكين في أنحاء جسدها.
وجاء في التقرير في المحضر رقم 11 861 لسنة 2020 إداري الخصوص، أن المتهم أصاب زوجته وهي أم لطفلين توأم (عمرهما شهر) بجروح طعنية في الجبهة والأنف متعددة الأوضاع.
وأصاب المتهم ضحيته بجروح في الخدين الأيمن والأيسر طولهما 4 سم، وجرح قطعي في الرقبة طوله 30 سم، وجروح في اليدين وجرح قطعي في الجانب الأيمن طوله 10 سم، وآخر في الظهر مضاعف طوله 35 سم.
وأشار التقرير إلى وجود آثار زجاج بجسد المجني عليها مما يدل على وجود شبهة جنائية في الوفاة.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم بقتل زوجته، ووجهت له تهمة القتل العمد.
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