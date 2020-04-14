"حبس 3 متهمين بواقعة تدخين شاب خلال الصلاة وضبط 5 طن حشيش".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين في واقعة "تدخين شاب خلال الصلاة"​

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستغلال الدين في الترويج عبر مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأفكار متطرفة بقصد ازدراء أحد الأديان السماوية، واعتدائهم على مبادئ وقيم في المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية.​

زوج يذبح زوجته في المرج.. والتحقيقات: طلبت الطعام فقتلها

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته بالمرج.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته، حيث رفض الإنفاق عليها خاصة بعد ولادتها توأم الشهر الماضي.

بقيمة 200 مليون جنيه.. ضبط 23 ألف طربة حشيش قادمة من إحدى الدول العربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط نحو 23 ألف طربة لمخدر الحشيش، بقيمة 200 مليون جنيه، والتي عثر عليها داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

النائب العام يأمر بالتحقيق في التعدي على مسؤولين وشرطيين خلال إزالة تعديات الأراضي بالقليوبية

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أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الإثنين، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة تعدي البعض على عدد من المسؤولين بمحافظة القليوبية، وقوة من الشرطة خلال تنفيذهم قرارات بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك للدولة بمدينة الخانكة بنطاق المحافظة.

إحباط ترويج 2,5 مليون قرص طبي مجهول المصدر في الأسواق

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، أحد الأشخاص، لقيامه بإنشاء مصنع "غير مرخص" لإنتاج العقاقير الطبية والمنشطات وبحوزته أكثر من 2,5 مليون قرص لعقار طبي مجهول المصدر قبل طرحها للبيع على جمهور المستهلكين.

"دخل المصحة منذ 20 يومًا".. تحقيقات النيابة في انتحار مدمن بالجيزة

أمرت النيابة العامة بمركز الجيزة، بتشريح جثة شاب انتحر داخل مصحة لعلاج الإدمان بمدينة أبوالنمرس بإلقاء نفسه في "بير السلم"؛ لمعرفة سبب الوفاة.

بينهم مالكة مركز تجميل.. ضبط 3 أشخاص حولوا شقة إلى مصنع لإنتاج المطهرات المغشوشة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من ضبط ثلاثة أشخاص (تاجر مواد بلاستيكية - عامل يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- مالكة مركز تجميل)، لقيامهم بإدارة مصنع بدون ترخيص، وغير مطابق للمواصفات القياسية والصحية داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم، لإنتاج المطهرات المغشوشة والمقلدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتصنيعها من خامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية غير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق معرضين صحة المواطنين للخطر.

رفضت العمل من أجله.. تجديد حبس عامل قتل زوجته في دار السلام

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بضرب زوجته حتى الموت بدار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "س. ا" 32 سنة، اعتاد ضرب زوجته العشرينية بسبب خلافات أسرية وتقاعده عن العمل فترات طويلة.