تحت غطاء أمني.. إزالة 5 مبانٍ مخالفة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شن ضباط شرطة المرافق ومسؤولو حي الطالبية، الاثنين، حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة. أسفرت جهود الحملة عن إزالة 5 مبانٍ بدون ترخيص بشارع رمزي فرج المتفرع من شارع الهرم، غرب محافظة الجيزة. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة، وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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