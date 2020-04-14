​​"القومي للمرأة" يشيد بمدير مستشفى العجوزة عقب ولادة أم مصابة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، شكره وتقديره للدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمخصص للعزل الصحي لإصابات فيروس كورونا المستجد، وطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، الذي شهد ولادة قيصرية لطفلة من أم مصابة بفيروس "كورونا".

وأكدت مرسي أن الأطباء يضربون يوميًا نماذج ملهمة في التضحية والإنسانية، فعلى الرغم من أن المستشفى مخصصة لإجراءات العزل فقط، لكن الأطباء بقيادة مدير المستشفى، لم يدخروا جهدًا وتم فتح غرفة العمليات لإنقاذ حياة الأم وطفلتها، فلهم منا كل التحية والتقدير.

وأشارت مرسي إلى أن الأم تبلغ من العمر 31 سنة، ونقلت إلى مستشفى العجوزة مساء أمس، بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، حيث انتقل إليها من زوجها وهي في الشهر التاسع.

​