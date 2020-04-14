محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تنعى مؤسسة "أونا" للصحافة المالكة لمواقع (الخليج 365، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ببالغ الحزن والأسى الزميلة الصحفية الشابة "غادة محمد الشريف"، بجريدة "المصري اليوم"، والتي وافتها المنية اليوم الاثنين.
وقال عدد كبير من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، إن الراحلة كانت من أكثر الصحفيات الناجحات وكان لها بصمتها في العمل الإعلامي، بالإضافة إلى إسهاماتها الكبيرة في تغطية قضايا المرأة والوطن.
وعرف عن الزميلة الراحلة، تغطيتها الواسعة والمعمقة لقضايا المرأة المصرية بمختلف ملفاتها لتحسين أوضاعها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية، وكان لها إسهامات كبيرة بتحقيقات استقصائية ومعايشات صحفية، وحازت العديد من الجوائز داخل مصر والعالم العربي في السنوات الأخيرة.
وحصدت الراحلة جائزة "محمد حسنين هيكل" للصحافة العربية في دورتها الأولى عام 2017، وجائزة "سمير قصير" لحرية الصحافة، بالإضافة إلى عدة جوائز من نقابة الصحفيين حول قضايا المرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أونا" تنعى الصحفية غادة الشريف: كان لها بصمتها في العمل الإعلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.