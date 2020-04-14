"القومي للمرأة" ينعى غادة الشريف: واحدة من أنجح الصحفيات المصريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

قال بيان للمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، إن أعضاء وعضوات المجلس تلقوا ببالغ الحزن والأسى والتأثر، نبأ وفاة "غادة محمد الشريف" الصحفية بجريدة "المصري اليوم" والتي وافتها المنية اليوم الاثنين.

وأعربت مرسي عن عميق حزنها لوفاة فقيدة الصحافة المصرية الصحفية المجتهدة غادة الشريف، والتي كانت معنية بملف المرأة في جريدة المصري اليوم، وعملت مع المجلس القومي للمرأة على مدار أعوام متتالية كمندوبة للجريدة بالمجلس، كما أنها كانت واحدة من أنجح الصحفيات المصريات بشهادة جميع من عملت معهم، وكان يتوقع لها مستقبل باهر في عالم الصحافة، وحصلت على العديد من الجوائز الصحفية محليًا وعربيًا، مشيرة إلى أن هذه هي إرادة الله ومشيئته.