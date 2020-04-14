​وزير الأوقاف: الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية تصرفات شاذة وغريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن أعضاء الهيئة الطبية ومعاوني الأطقم الطبية، في حاجة إلى الدعم إلى الدعم الشعبي والمعنوي في ظل التقدير الرسمي الذي أعطى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نموذجًا عظيمًا برفع بدل العدوى وبدل أطباء الامتياز.
وأكد في بيان له الاثنين، أن أي حالة تنمر أو محاولة اعتداء على الطواقم الطبية ومعاونيها أو الأجهزة الطبية مهما كانت فردية، سواء أنموذج اتلاف جهاز تنفس صناعي بإحدى المستشفيات من قبل أسرة إحدى المتوفيات بفيروس كورونا، أم محاولة منع دفن طبيبة، فإنها تصرفات شاذة وغريبة على ثقافة وحضارة الشعب المصري العظيم، وبما يشكل نكرانًا للجميل وخيانة في حق الوطن.
وأشار إلى أن تعاليم ديننا التي تدعو إلى شكر الجميل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ" (رواه أبو داود)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "مَن أُولِي مَعروفًا فليَذكُره، فمَن ذكَره فقد شكَره" (رواه الطبراني).
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