"قدم الدعم للآخرين".. توصيات جديدة للصحة العالمية لمقاومة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أوصت منظمة الصحة العالمية، بضرورة التضامن والتكاتف، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت المنظمة في توصيات لها، نشرتها مساء اليوم على حسابها الرسمي في موقع "فيس بوك": "احرص على حماية نفسك، وقدم الدعم للآخرين".
وأضافت المنظمة: "اتصل هاتفيًا بجيرانك أو أفراد مجتمعك المحلي الذين قد يحتاجون إلى المساعدة"، مشددة على ضرورة العمل يدًا واحدة كمجتمع يساعد على التضامن في مواجهة مرض كوفيد-19.
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