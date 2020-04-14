"قدم الدعم للآخرين".. توصيات جديدة للصحة العالمية لمقاومة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أوصت منظمة الصحة العالمية، بضرورة التضامن والتكاتف، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة في توصيات لها، نشرتها مساء اليوم على حسابها الرسمي في موقع "فيس بوك": "احرص على حماية نفسك، وقدم الدعم للآخرين".

وأضافت المنظمة: "اتصل هاتفيًا بجيرانك أو أفراد مجتمعك المحلي الذين قد يحتاجون إلى المساعدة"، مشددة على ضرورة العمل يدًا واحدة كمجتمع يساعد على التضامن في مواجهة مرض كوفيد-19.​