كورونا في مصر: مؤشر الوفيات إلى أدنى مستوى منذ 9 أيام.. والتعافي ينتعش (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف جهاد وأحمد جمعة:

عاد مؤشر الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد، للانخفاض بشكل ملحوظ اليوم الاثنين، بعدما سجلت وزارة الصحة 5 حالات جديدة في أدنى مستوى منذ 9 أيام الذي شهد زيادة في عدد حالات الوفاة وصل أقصاه يوم الجمعة الماضية بـ 17 حالة.

وانخفض المعدل الإجمالي للوفاة بهامش قليل مُسجلًا 7.4% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى أمس الأحد بـ 7.69%، بالنظر إلى تسجيل 164 حالة وفاة، من بين 2190 حالة مصابة حتى اليوم.

كما استقر مؤشر الإصابة عند مستواه ليظل "مسطحًا" بتسجيل 125 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ (كوفيد - 19)، بانخفاض حالة واحدة عن أمس الأحد.

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وقالت وزارة الصحة، إن المصابين الجدد جميعهم مصريين، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك، عاد مؤشر التعافي للانتعاش محققًا ثالت أكبر عدد لخروج المصابين من مستشفيات العزل بـ 41 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 488 حتى اليوم، بنسبة 22.2%.

ولا يزال في العزل حتى الآن 1538 حالة تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بينهم 164 مصابًا داخل عدد من الفنادق ونزل الشباب بالجيزة والإسكندرية ودمياط، والباقي في 13 مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية.



وبلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.