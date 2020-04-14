شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتدى عليّ بالضرب داخل مكتبي».. سكرتير عام الدقهلية يحرر محضرًا ضد نائب سابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر سكرتير عام محافظة الدقهلية، سعد الفرماوي، محضر اعتداء بالضرب ضد محمد بسيوني، النائب السابق عن إحدى دوائر المحافظة، الاثنين، بعد مشادة حول طلب إلغاء رخصة بناء.

نشبت المشادة بين السكرتير العام والبرلماني السابق عقب اقتحام الأخير مكتبه ومطالبته بإيقاف رخصة بناء، ورفض السكرتير العام وقف الرخصة بسبب عرض الأمر على لجنة الفتوى والتشريع، بحسب ماذكر السكرتير العام.

وأمام إصرار «الفرماوي» على الرفض، «تعدى عليه النائب السابق بالسب والقذف وجذبه من ملابسه لإخراجه من مكتبه، مهددا بأنه سيفصله من وظيفته»، على حد قول السكرتير العام.

وانتقل الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثاني المنصورة، إلى مكتب السكرتير العام الذي حرر محضر شرطة برقم 4319 لسنة 2020 جنح أول المنصورة، فأعلن النائب السابق اعتصامه معترضًا على الواقعة، وانضم إليه شقيقه المحامي.

وقال «الفرماوى» في المحضر: «المدعو محمد بسيونى وهو عضو مجلس شعب سابق وضابط شرطة سابق حضر إلى مكتبى للاستعلام عن اوراق التحقيق الواردة الينا من حى شرق المنصورة تحت رقم 133 لسنة 2020 بشأن التحقيق مع رئيس الادارة الهندسية بحى شرق».

أضاف: «وطلب منى استصدار قرار إيقاف أعمال لرخصة مبانى استباقا لقرار لجنة الفتوى والتشريع والمعروض عليها الأمر برمته، وعندما حاولت افهامه ان هذا لايجوز ولابد من انتظار قرار لجنة الفتوى والتشريع انفعل وسبنى بالفاظ نابية يعف اللسان على ذكرها وتسئ إلى سمعتى ووسط اهلى وفى مقر عملى، وعندما رفضت هذا الإسلوب اعتدى على بالضرب لولا تدخل مدير مكتبى وافراد الأمن بالمحافظة».

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من جهته، نفى محمد بسيونى الواقعة، وقال إن افراد أمن المحافظة «اعتدوا عليه بعدما طرده السكرتير العام من مكتبه عندما حاول اعتراضه على صدور رخصة بالمخالفة، وحاولوا إخراجه بالقوة من المكتب».