شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مداخل ومخارج قرية في الغربية بعد اكتشاف 18 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، مساء الاثنين، مداخل ومخارج قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.
وانتشرت قوات الشرطة في جميع المداخل والمخارج، وغلقها بالحواجز الحديدية بعد قرار وضع القرية في العزل الصحي، بعد ظهور 18حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
على صعيد متصل، قرر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، منح جميع العاملين بالمصالح الحكومية من أبناء قرية صفط تراب، سواء داخل القرية أو خارجها، إجازة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا بالقرية، ووفاة سيدة من المصابين داخل الحجر الصحي بكفر الزيات.
من جانبه قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية وضع القرية تحت الحجر الطبي وإرسال فريق طبى متخصص للكشف على أهالي القرية وأخذ عينات من أسر المشتبه في إصابتهم بالكورونا للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,191
-
تعافي
488
-
وفيات
164
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مداخل ومخارج قرية في الغربية بعد اكتشاف 18 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.