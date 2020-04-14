شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مداخل ومخارج قرية في الغربية بعد اكتشاف 18 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، مساء الاثنين، مداخل ومخارج قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

وانتشرت قوات الشرطة في جميع المداخل والمخارج، وغلقها بالحواجز الحديدية بعد قرار وضع القرية في العزل الصحي، بعد ظهور 18حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

على صعيد متصل، قرر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، منح جميع العاملين بالمصالح الحكومية من أبناء قرية صفط تراب، سواء داخل القرية أو خارجها، إجازة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا بالقرية، ووفاة سيدة من المصابين داخل الحجر الصحي بكفر الزيات.

من جانبه قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية وضع القرية تحت الحجر الطبي وإرسال فريق طبى متخصص للكشف على أهالي القرية وأخذ عينات من أسر المشتبه في إصابتهم بالكورونا للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.