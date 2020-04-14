شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» ينعي الزميلة غادة محمد الشريف: «كان ينتظرها مستقبل باهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ببالغ الحزن والأسى والتأثر، تلقى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه والإدارة العامة للإعلام بالمجلس نبأ وفاة فقيدة الشباب الأستاذه غادة محمد الشريف، الصحفية بجريدة المصري اليوم، التي وافتها المنية، مساء الاثنين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة فقيدة الصحافة المصرية الصحفية المجتهدة غادة محمد الشريف، التي كانت معنية بملف المرأة في جريدة المصري اليوم، وعملت مع المجلس القومي للمرأة على مدار أعوام متتالية كمندوبة للجريدة بالمجلس، كما أنها كانت واحدة من أنجح الصحفيات المصريات بشهادة جميع من عملت معهم، وكان يتنبئ لها بمستقبل باهر في عالم الصحافة، وحصلت على العديد من الجوائز الصحفية محليا وعربيا، مشيرة إلى أن هذه هي إرادة الله ومشيئته، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى.

ويعرب المجلس القومي للمرأة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وأسرة تحرير مؤسسة المصري اليوم، سآلين الله عز وجل أن يلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.